Під час перевірки чоловіки знайшли відео та фото пересування наших військових.

Як пише Politeka.net, окупанти з РФпродолжает постійні атаки ракетами, вчора 26 березня стало відомо про нові удари. Було завдано ракетного удару по Львову, а в цей час в Польщі, в 10 хвилинах польоту цих ракет, перебував президент США.

Водночас патрульна поліція у Львівській області заарештувала корегувальників вогню.

Так, вчора у Львові затримано двох чоловіків, яких підозрюють у передачі інформації російським абонентам. Патрульні зупинили підозрілий автомобіль на проспекті Чорновола.

Під час перевірки чоловіки знайшли відео та фото пересування наших військових. Також у нього були фото паспортів чоловіків і багато контактів з російськими номерами. Інформацію про пересування наших військових чоловік направляв на російські номери.

Ще один чоловік був затриманий, коли патрульні прямували на місце попадання ракет. Особи затримані та передані Службі безпеки України.

Як уточнили в ЗС ЗСУ раніше, по Львову вдарили шість ворожих ракет, вони потрапили в базу зберігання пального і по території бронетанкового заводу.

"Зрозуміло, чому саме Львів став мішенню Путіна. Це красномовний політичний ляпас президенту США, який на той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова",-заявили у командуванні.

Також про удари ракетами повідомив керівник області Максим Козицький.

"Те, що можу розповісти станом на цю годину: сталися два ракетні удари в межах Львова. Інформація про те, що потрапляння в житловий будинок або інші об'єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей".

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