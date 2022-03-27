Як пише Politeka.net, окупанти з РФпродолжает постійні атаки ракетами, вчора 26 березня стало відомо про нові удари. Було завдано ракетного удару по Львову, а в цей час в Польщі, в 10 хвилинах польоту цих ракет, перебував президент США.
Водночас патрульна поліція у Львівській області заарештувала корегувальників вогню.
Так, вчора у Львові затримано двох чоловіків, яких підозрюють у передачі інформації російським абонентам. Патрульні зупинили підозрілий автомобіль на проспекті Чорновола.
Під час перевірки чоловіки знайшли відео та фото пересування наших військових. Також у нього були фото паспортів чоловіків і багато контактів з російськими номерами. Інформацію про пересування наших військових чоловік направляв на російські номери.
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Ще один чоловік був затриманий, коли патрульні прямували на місце попадання ракет. Особи затримані та передані Службі безпеки України.
Як уточнили в ЗС ЗСУ раніше, по Львову вдарили шість ворожих ракет, вони потрапили в базу зберігання пального і по території бронетанкового заводу.
"Зрозуміло, чому саме Львів став мішенню Путіна. Це красномовний політичний ляпас президенту США, який на той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова",-заявили у командуванні.
Також про удари ракетами повідомив керівник області Максим Козицький.
"Те, що можу розповісти станом на цю годину: сталися два ракетні удари в межах Львова. Інформація про те, що потрапляння в житловий будинок або інші об'єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей".
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