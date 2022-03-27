Як пише Politeka.net, українці героїчно б'ються з російськими окупантами вже 32-ту добу. За цей час вдалося повністю зупинити наступ, а в деяких місцях піти в контрнаступ. А сьогодні, 27 березня, депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, як українці борються з окупантами на тимчасово окупованих територіях.
"Генічани чинять опір російським окупантам, вночі спалили військкомат захоплений окупантами, в якому вони розміщувалися", - написав депутат.
Також політик додав фото, на якому можна побачити обгорілу будівлю.
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