Як пише Politeka.net, українці вже 32-та доба захищається від російських окупантів. Захисники не тільки зупинили наступ ворога, а й пішли в контрнаступ за деякими напрямками. А сьогодні, 27 березня, стало відомо, що окупанти збираються використовувати українські гривні. Про це повідомило "Оперативне командування "Північ" у себе на сторінці в Фейсбук.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує інформацію про плани агресора активно використовувати гривню на територіях ОРДЛО.

Це не чергова маніпуляція від Т. зв. днр і РФ, а виявлення їх економічної катастрофи через санкції.

Згідно з окупаційним планом, за 7-10 днів "влада" ОРДО планувала ввезти рубль і зробити обмін, але для такої операції потрібно як мінімум 1,5 млрд рублів, а грошей РФ не має навіть на виплату заробітної плати солдатам окупантів. Після консультації з російським Мінфіном було вирішено використовувати гривні на всій території ОРДЛО, крім того, інша мета — поступове вилучення у населення гривневої маси.

Населення тимчасово захоплених населених пунктів категорично відмовляється від рублів і виявляють максимальний опір агресорам. З таким патріотичним настроєм у ворога немає ніякого шансу", - було написано в повідомленні.

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