Український Кікбоксер Максим Кагал, який є чемпіоном світу, загинув під час боїв за Маріуполь, повідомив тренер спортсмена Олег Скирта.

Як пише Politeka.net, українці вже 32-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Одним з найбільш інтенсивних напрямків залишається Маріуполь, де вороги оточили місто. І сьогодні, 27 березня, стало відомо, що один із захисників Маріуполя, чемпіон світу з кікбоксингу, загинув у бою з окупантом. Про це повідомив його тренер Олег Скирта у себе на сторінці в Фейсбук.

"На жаль, війна забирає кращих, 25.03.2022 року, захищаючи місто Маріуполь, у складі окремого загону спеціального призначення" Азов«, загинув Максим» Пістон " Кагал – перший чемпіон світу з кікбоксингу в нашому клубі, перший чемпіон світу з кікбоксингу славному місті Кременчуці, перший чемпіон світу з кікбоксингу позову, серед дорослих, у складі збірної команди України, і просто чесна і порядна людина!!! Спи спокійно, Братик, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося!!!",- написав тренер.

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