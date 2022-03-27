Незаконная оккупационная власть на Луганщине намерена провести "референдум" о присоединении к России. На такие заявления главаря так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника уже отреагировала омбудсмен Людмила Денисова и МИД Украины.
Отмечается, что террористическая руководство «ЛНР» пытается как можно быстрее провести референдум о вступлении в состав России, понимая усиление позиций Вооруженных сил Украины в войне и опасаясь увольнения Украиной временно оккупированного Луганска. Ведь после проведенного «референдума» страна-оккупант сможет цинично назвать наступление ВСУ на Донбасс «нападением на Россию».
«Подчеркиваю, что на территории временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины. А фейковые референдумы являются юридически ничтожными и не будут иметь правовых последствий. Такие действия являются грубым нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года и Протокола № 1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года», - отметила Денисова.
В МИД Украины отметили, что ни одна цивилизованная страна в мире не признает подобных референдумов и насильственного изменения государственных границ Украины, которые признаны мировым сообществом.
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"Фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины недействительны. Ни одна страна мира никогда не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины. Зато Россия столкнется с еще более сильным международным ответом, что еще больше усилит ее изоляцию", - сообщил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николаенко.
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