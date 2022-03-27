Ни одна страна мира никогда не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины.

Незаконная оккупационная власть на Луганщине намерена провести "референдум" о присоединении к России. На такие заявления главаря так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника уже отреагировала омбудсмен Людмила Денисова и МИД Украины.

Отмечается, что террористическая руководство «ЛНР» пытается как можно быстрее провести референдум о вступлении в состав России, понимая усиление позиций Вооруженных сил Украины в войне и опасаясь увольнения Украиной временно оккупированного Луганска. Ведь после проведенного «референдума» страна-оккупант сможет цинично назвать наступление ВСУ на Донбасс «нападением на Россию».

«Подчеркиваю, что на территории временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины. А фейковые референдумы являются юридически ничтожными и не будут иметь правовых последствий. Такие действия являются грубым нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года и Протокола № 1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года», - отметила Денисова.

В МИД Украины отметили, что ни одна цивилизованная страна в мире не признает подобных референдумов и насильственного изменения государственных границ Украины, которые признаны мировым сообществом.

"Фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины недействительны. Ни одна страна мира никогда не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины. Зато Россия столкнется с еще более сильным международным ответом, что еще больше усилит ее изоляцию", - сообщил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николаенко.

Fake referendums in the occupied parts of Ukraine are null and void. No country in the world will ever recognize the forceful change of Ukraine’s internationally recognized borders. Instead, Russia will facе an even stronger international response, further deepening its isolation — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 27, 2022

Напомним, ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупантам на северном направлении, подробности:"уничтожили"

Как сообщала Politeka, РФ выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины: "Долетели только восемь"

Также Politeka писала, что Россия потратила миллиарды на вербовку украинцев, Грозев рассказал о проваленной цели: "бросили рф на деньги"