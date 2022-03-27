Українські військові знищили спостережний пункт російської нацгвардії. Про це повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України, та публікує відповідні кадри.

«Штурмовики 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон «підсмажили» спостережний пункт російської нацгвардії, що облаштувався в лісопосадці», - йдеться в повідомленні.

«У результаті бойового зіткнення, наші воїни знищили військовий «Урал» та двох росгвардійців. Вони згоріли й ідентифікації не підлягають. Решта - утекли. Слава ЗСУ», - зазначає АрміяInform.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 27 березня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали: особового складу – близько 16600 осіб, танків – 582, бойових броньованих машин – 1664, артилерійських систем – 294, РСЗВ – 93 од., засобів ППО – 52, літаків – 121, гелікоптерів – 127, автомобільної техніки – 1144, кораблів /катерів – 7, цистерн з ПММ – 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56, спеціальної техніки – 21, пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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