Як пише Politeka.net, Андрій Єрмак виступив на брифінгу, де розповів про нову нагороду, яка з'явиться в Україні. Як виявилося, це буде "нагорода миру", яку вручатимуть тим корпораціям і компаніям, які пішли з ринку Росії. Про це Єрмак писав у своєму тг-каналі.

"Ми з командою офісу Президента впевнені, що не повинно бути ні копійки в бюджет країни-агресора.

На своєму брифінгу я анонсував появу нової нагороди - "відзнаки миру", яку отримуватимуть від України ті корпорації, які вже пішли з Росії і ті компанії, які якнайшвидше до них приєднаються. Згодом розповімо вам більше деталей.

Вважаю, що «відзнака миру» сьогодні дуже важливий, тому що ми живемо в переломний момент, коли питання стоїть жорстко: підтримувати зло, яке вбиває жінок і дітей, або обрати демократичний світ.

Вважаю, що корпорації, які вже йдуть з Росії і продовжать якомога швидше «згортати» свою діяльність там, заслуговують на повагу українців і всього світу", - написав Єрмак.