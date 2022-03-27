Как пишет Politeka.net, Андрей Ермак выступил на брифинге, где рассказал о новой награде, которая появится в Украине. Как оказалось, это будет "Награда мира", которую будут вручать тем корпорациям и компаниям, которые ушли из рынка России. Об этом Ермак писал в своем тг-канале.

"Мы с командой Офиса Президента уверены, что не должно быть ни копейки в бюджет страны-агрессора.

На своем брифинге я анонсировал появление новой награды – «награды мира», которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся. Со временем расскажем вам больше деталей.

Считаю, что «знак мира» сегодня очень важен, потому что мы живем в переломный момент, когда вопрос стоит жестко: поддерживать зло, которое убивает женщин и детей, или избрать демократический мир.

Считаю, что корпорации, которые уже уходят из России и продолжат как можно быстрее «сворачивать» свою деятельность там, заслуживают уважения украинцев и всего мира", - написал Ермак.