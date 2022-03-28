Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що час комендантської години буде змінено в столиці.

Як пише Politeka.net, у Києві довгий час вже введено комендантську годину з 20:00 по 7:00. Мер столиці Віталій Кличко порадував жителів столиці, що тепер комендантську годину буде скорочено на дві години. Про це політик повідомив у своєму тг-каналі.

"Друзі!

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У Києві та області змінюється час комендантської години.

З сьогоднішнього дня, з 28 березня, комендантська година буде починатися годиною пізніше, а закінчувати годиною раніше.

І триватиме з 21:00 до 6: 00 ранку", - написав політик.

До цього в каналі КМДА було повідомлено про роботу кількох міні-ярмарків, які працюватимуть з 10:30 до 13:00.

"Голосіївський район-вул. Лятошинського, 14

Дарницький район-вул. Анни Ахматової, 31

Святошинський район-вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4

Шевченківський район-вул. Ружинська, 18

На міні-ярмарках реалізується картопля, овочі борщового набору, бакалія і т.д. графік роботи може оперативно змінюватися", - було написано в повідомленні.



