Как пишет Politeka.net, в Киеве долгое время уже введен комендантский час с 20:00 по 7:00. Мэр столицы Виталий Кличко обрадовал жителей столицы, что теперь комендантский час будет сокращен на два часа. Об этом политик сообщил в своем тг-канале.
"Друзья!
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В Киеве и области меняется время комендантского часа.
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С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше.
И продлится с 21:00 до 6:00 утра", - написал политик.
До этого в канале КМДА было сообщено о работе нескольких мини-ярмарок, которые будут работать с 10:30 до 13:00.
"Голосеевский район – ул. Лятошинского, 14
Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31
Святошинский район – ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4
Шевченковский район – ул. Ружинская, 18
На мини-ярмарках реализуется картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. График работы может оперативно изменяться", - было написано в сообщении.