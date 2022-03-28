Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что время комендантского часа будет изменено в столице.

Как пишет Politeka.net, в Киеве долгое время уже введен комендантский час с 20:00 по 7:00. Мэр столицы Виталий Кличко обрадовал жителей столицы, что теперь комендантский час будет сокращен на два часа. Об этом политик сообщил в своем тг-канале.

"Друзья!

Важная информация!

В Киеве и области меняется время комендантского часа.

С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше.

И продлится с 21:00 до 6:00 утра", - написал политик.

До этого в канале КМДА было сообщено о работе нескольких мини-ярмарок, которые будут работать с 10:30 до 13:00.

"Голосеевский район – ул. Лятошинского, 14

Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31

Святошинский район – ул. Игната Юры, 5, ул. Кулибина, 4

Шевченковский район – ул. Ружинская, 18

На мини-ярмарках реализуется картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. График работы может оперативно изменяться", - было написано в сообщении.



