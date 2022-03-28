З'явився новий додаток, в якому навчають українців давати першу домедичну допомогу при пораненнях.

Як пише Politeka.net, стало відомо, що TacticMedAid запустили додаток, щоб допомогти українцям навчитися давати першу домедичну допомогу. Про це повідомили в тг-каналі "оперативний ЗСУ".

"Додаток TacticMedAid вчить військових і цивільне населення надавати першу домедичну допомогу постраждалим під час війни. Використовувати додаток можна без Інтернету

TacticMedAid має два напрямки:

Цивільний

Тут ви дізнаєтеся все про зупинку кровотечі. Адже саме крововтрата вважається найбільш поширеною і небезпечною причиною смерті в умовах війни.

Воєнний

Частина військових містить пояснення алгоритмів дій при різних поширених видах травм і поранень в умовах бойових дій", - було написано в повідомленні.

Також була дана Посилання, по якій можна завантажити додаток. Її можна побачити в повідомленні нижче.



