Як пише Politeka.net, стало відомо, що TacticMedAid запустили додаток, щоб допомогти українцям навчитися давати першу домедичну допомогу. Про це повідомили в тг-каналі "оперативний ЗСУ".
"Додаток TacticMedAid вчить військових і цивільне населення надавати першу домедичну допомогу постраждалим під час війни. Використовувати додаток можна без Інтернету
TacticMedAid має два напрямки:
Цивільний
Тут ви дізнаєтеся все про зупинку кровотечі. Адже саме крововтрата вважається найбільш поширеною і небезпечною причиною смерті в умовах війни.
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Воєнний
Частина військових містить пояснення алгоритмів дій при різних поширених видах травм і поранень в умовах бойових дій", - було написано в повідомленні.
Також була дана Посилання, по якій можна завантажити додаток. Її можна побачити в повідомленні нижче.