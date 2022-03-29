Після своїх же атак деякі "визволителі" проходять селом, допомагають людям вибратися з-під завалів, розповідаючи легенду про те, що наступ був від ЗСУ.

Російські окупанти обстрілюють села і звинувачують у цьому ЗСУ з метою дискредитації українських сил оборони. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram.

РФ продовжує обстрілювати окуповані українські села, вдаючи, що такі обстріли наносять ЗСУ. Мета-маніпуляція і дискредитація ЗСУ. Спочатку окупанти обстрілюють населені пункти, а потім приходять, щоб нібито допомогти і звинувачують в обстрілі ЗСУ.

"Окупанти відганяють свою техніку і здійснюють обстріли з околиць сіл. Після таких атак деякі " визволителі "проходять селом, допомагають людям вибратися з-під завалів, розповідаючи легенду про те, що наступ був від ЗСУ, нібито українські військові з мінометами і кулеметами здійснюють обстріли: "Це ж ваші стріляють"", - вказали в центрі.

Таким чином, українці піддаються маніпуляції військових РФ, яка полягає в тому, що нібито їхні будинки були спалені українськими військовими.

РНБО нагадує, що наші військові не ведуть обстріли по населених пунктах, де знаходяться російські військові. Перш слід переконатися, що удари техніки не завдадуть шкоди мирним громадянам.

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У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу і відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу і причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими.

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