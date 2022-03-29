Підкреслюю: ми будемо і далі захищати місто, кожен будинок, кожну вулицю, - каже заступник командира полку Азов.

Останнім часом в мережі поширилася інформація, що Азову було запропоновано вийти з міста. Про це сьогодні, 29 березня, розповів заступник командира полку Азов, Калина, відео було представлено в Телеграм-каналі.

"Чи насправді ми відмовилися, тому що не захотіли залишати своїх загиблих і поранених. Я відповім так: а як, на вашу думку, повинні чинити українські військові? Підкреслюю: ми будемо і далі захищати місто, кожен будинок, кожну вулицю. Ми будемо робити все, щоб врятувати поранених і поховати наших убитих воїнів» - висловив думку Калина.

Також він помітив, що часто чує: їх боротьба безуспішна, адже доводиться боротися з переважаючими силами в співвідношенні 1 до 10, не маючи авіації та іншого. Однак наші захисники продовжують вже 33 дні протистояти постійним авіаційним бомбардуванням, десяткам випущених по нас балістичних ракет, обстрілам з кораблів і наземної артилерії.

"Наголошую: Боротьба за місто триває. Як завжди звертаю увагу на гуманітарну катастрофу і геноцид проти місцевого населення з боку окупантів. Мир, Прокинься нарешті, тому що кожен день зволікань-це життя сотень цивільних!"- каже Калина.

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"Те, що сьогодні роблять Росія порушує всі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста і розробляємо дієвий механізм повернення земляків», - підкреслив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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