Такие данные приведены в новой сводке Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.
Так, в Генштабе сообщают, что враг осуществляет перегруппировку и сосредотачивает усилия на наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.
Военное командование врага, в связи с необходимостью комплектования подразделений, участвующих в войне против Украины и понесших существенные потери, продолжает направлять солдат из воинских частей обеспечения и учебных заведений.
Впрочем личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях. Так, по имеющейся информации, попытки российского командования мобилизовать “добровольцев” не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось насобирать лишь 17 так называемых “добровольцев”.
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На Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль границы Украины с республикой беларусь. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта “Укрытие” и зоне отчуждения в целом.
Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении АЭС.
Тем временем в Вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки.
На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с российской федерацией.
На Донецком направлении противник активизировал обстрелы и штурмовые действия. Основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.
На Южнобугском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает оборудование занятых рубежей.
На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам.
На Изюмском направлении враг наращивает усилия, продолжает артиллерийские и ракетно-бомбовые удары.
Напомним, утром 30 марта оккупанты подняли коварный обстрел жилых домов в Лисичаске Луганской области.
Также Politeka.net писала, что оккупантам на Харьковщине дали мощный отпор, кадры трофеев.
Кроме того сообщалось, что Алексей Арестович пояснил, на что влияют переговоры с РФ.