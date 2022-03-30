Противник понес значительные потери и, вероятно, временно отказался от блокирования Киева.

Такие данные приведены в новой сводке Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.

Так, в Генштабе сообщают, что враг осуществляет перегруппировку и сосредотачивает усилия на наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.

Военное командование врага, в связи с необходимостью комплектования подразделений, участвующих в войне против Украины и понесших существенные потери, продолжает направлять солдат из воинских частей обеспечения и учебных заведений.

Впрочем личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях. Так, по имеющейся информации, попытки российского командования мобилизовать “добровольцев” не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось насобирать лишь 17 так называемых “добровольцев”.

На Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль границы Украины с республикой беларусь. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта “Укрытие” и зоне отчуждения в целом.

Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении АЭС.

Тем временем в Вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки.

На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с российской федерацией.

На Донецком направлении противник активизировал обстрелы и штурмовые действия. Основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

На Южнобугском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает оборудование занятых рубежей.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам.

На Изюмском направлении враг наращивает усилия, продолжает артиллерийские и ракетно-бомбовые удары.

Напомним, утром 30 марта оккупанты подняли коварный обстрел жилых домов в Лисичаске Луганской области.

Также Politeka.net писала, что оккупантам на Харьковщине дали мощный отпор, кадры трофеев.

Кроме того сообщалось, что Алексей Арестович пояснил, на что влияют переговоры с РФ.