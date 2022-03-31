Українські військові на одному з напрямків за добу відбили три ворожі атаки, окупанти зазнали великих втрат.

Про втрати ворога повідомили у вечірньому зведенні представники оперативно-тактичного угруповання "Схід" на своїй сторінці в Фейсбук.

Як стало відомо, за 30 березня бійці оперативно-тактичного угруповання відбили три атаки росіян на східному напрямку. В результаті були ліквідовані близько 200 російських військових.

Також було знищено багато техніки окупантів. Зокрема, бійці» Сходу " позбавили росіян 7 танків, 2 бронетранспортерів, 11 бойових машин піхоти, 1 бойової броньованої машини, 11 артилерійських систем і мінометів, 4 реактивних систем залпового вогню, 9 одиниць автомобільної техніки і 1 безпілотника.

"Українські захисники своїми професійними діями щодня доводять окупантам, що тут їх чекають смерть і ганьба, адже тільки така доля може бути у тих, хто прийшов захоплювати нашу країну. Пишаємося нашими воїнами! Ми обов'язково переможемо!", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що 30 березня губернатор Донецької області Павло Кириленко повідомив про те, що російські окупанти застосували заборонену зброю в Донецькій області. Зокрема, обстріл проводився фосфорними бомбами.

Нагадаємо, у Донецькій області окупанти знову обстріляли мирних жителів забороненою зброєю.

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