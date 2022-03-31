У Лондоні стверджують, що деякі росіяни навмисне знищували власну техніку з метою саботажу.

Російські військові в Україні випадково збили свій же літак. Про це повідомили в британській розвідці, заяви з'явилися у виданні Reuters .

Глава британської розвідувальної служби GCHQ Джеремі Флемінг констатував, що Путін недооцінив як український опір, так і реакцію Заходу у відповідь на агресію з боку РФ і її вторгнення в Україну.

"Ми бачили, як російські солдати-без зброї і бойового духу – відмовлялися виконувати накази, саботували власне обладнання і навіть випадково збили свій же літак", - висловився Флемінг.

У Лондоні стверджують, що деякі росіяни навмисне знищували власну техніку з метою саботажу. До того ж послані воювати в Україну солдати погано екіпіровані.

Також ми писали, українські захисники відібрали у російських окупантів ЗРК"Тор-М2". Це остання вдосконалена модифікація системи, що поставляється у війська Росії з 2016 року. Кадри з цим трофеєм опублікували в телеграм-канал "Труха Харків + Україна".

Повідомляється, що комплекс " Тор " призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів Сухопутних з'єднань від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет.

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