Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, як економіка починає приходити до тями після першого шоку.

Як пише Politeka.net, прем'єр-міністр України розповів, як на поточний момент йдуть справи з економікою країни. Шмигаль виступив під час брифінгу, детально змалювавши ситуацію.

Шмигаль зазначив, що бізнес починає приходити до тями після першого шоку. Вже кілька найбільших заводів повертаються до роботи.

"Понад 120 тисяч підприємців за кілька днів подали заявки на перехід на нову систему оподаткування за ставкою 2% з обороту. За останню добу через систему "дія" була зареєстрована тисяча нових ФОПів", - також розповів прем'єр.

Не забув відзначити, що 6 млн гектарів земель будуть засіяні під час посівної. Це 80% від площі в 2021 році.

Також прем'єр зазначив, що світ продовжує допомагати Україні. Десятки і сотні мільйонів виділяють уряди різних країн для українського бюджету.