Міністр інфраструктури України Олександр Курбаков повідомив, як будуть тепер будувати нові будинки.

Як пише Politeka.net, Міністр інфраструктури України відвідав Харків, в якому тепер дуже багато руйнувань. Про це Олександр Курбаков повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"У Харкові в даний час зруйновані майже 1300 житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 садка, 16 лікарень. Аналогічний масштаб руйнувань зазнали й інші міста в зоні бойових дій. У нас є точні дані щодо конкретних втрат — Росія обов'язково платитиме для відновлення країни.

Будемо мати можливість переосмислити і перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проектування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на зразок того, як це роблять в Ізраїлі), з використанням енергозберігаючих технологій", - написав Курбаков.

Також чиновник зазначив, що з очільником області обговорили соціальну та транспортну інфраструктуру.



