Відразу 5 автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Російські бойовики розстріляли колону волонтерів під Черніговом. В результаті обстрілу одна людина загинула, четверо важко поранені. Одному з бусів вдалося вирватися на пробитих шинах. Водій поранений, його доставили в лікарню.
"Рашисти не дають найменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. У той же час кожен день прицільно піддаючи обстрілу житлові квартали з важкої артилерії» - сказано в повідомленні.
Денісова підкреслила, що такі дії є черговим військовим злочином І злочином проти людяності згідно зі статтями 7 і 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
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