Увечері 31 березня практично у всіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Після чого на Львівщині пролунали гучні звуки, схожі на вибухи. Про це почали писати в соцмережах та публікувати кадри заграви в нічному небі. Дещо пізніше голова Львівської ОДА Максим Козицький у своєму Telegram повідомив, що сталося.
"Жителі Львова та області, інформація про вибухи на Львівщині, яку активно поширюють у соцмережах, станом на цю годину не підтвердилася. Дбайте про інформаційну гігієну. Не поширюйте контент з підозрілих телеграм-каналів та груп. Слідкуйте за оновленнями на моїх сторінках", - написав він.
Козицький повідомив, що в одному з населених пунктів області працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів. Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух. Також сталося часткове загоряння. Ці події збіглися з повідомленням про повітряну тривогу.
"Ситуація під контролем. Загроз з повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду", - зазначив голова ОДА.
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