Герой України полковник Євген Межевікін, який боровся з загарбниками в Донецькому аеропорту восени 2014 року, тепер ефективно знищує російські війська в передмісті столиці та бере участь у зачистці Ірпеня. Військовий розповів про ситуацію під Києвом, пише Цензор.

Євген Межевікін розповів, що росіяни кинули до Києва підготовлені підрозділи з сучасним озброєнням.

«На київському напрямку працюють більш підготовлені підрозділи. Артилерія працює у них ідеально. Артилеристи підготовлені на сто відсотків. І оснащені добре. Та техніка, яку ми бачили, яку знищували, захоплювали, вона сучасна. У нас таких аналогів немає. Все комп’ютеризоване, з моніторами. Покращене озброєння. Захист. Але особовий склад не вмотивований і не навчений. Тому він кидає техніку і тікає або здається в полон. Тут, під Києвом, трошки складніше. Хочуть, щоб їх убивали. Не хочуть здаватися, кидати техніку і тікати», - розповів військовий.

Також він прокоментував заяви про підрозділи кадирівців.

«Коли я чую, що там кадирівці, і там, і тут. Ну кадирівці. Ну і що? У них такі само руки, голови і ноги. Вони так само відриваються і протикаються. Звичайні люди. Вони ссуться так само, як решта москалів», - зазначив військовий.

Євген Межевікін додав, що зараз війська рф втрачають темп, а ЗСУ звільняють міста та села.

«Наші бійці вже бачать, що противник втрачає наступальний темп, втрачає техніку, авіацію. Він вже не такий активний. Тому у нас виходить звільняти місто, село, ділянку якусь. А коли ми проходимо вперед, це мотивує. Наші бійці розуміють, що вони сильніше», - розповів полковник.

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