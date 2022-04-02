Понад 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу.

Ювенальні прокурори заявляють: в результаті збройної агресії РФ в Україні загинули 158 дітей. Про це повідомляє другого квітня офіс Генерального прокурора на своїй сторінці у Фейсбуці.

Понад 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. З них 158 загинули і понад 254 поранені.

За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Київській-75, Донецькій - 71, Харківській - 56, Чернігівській - 46, Миколаївській - 31, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській – 15 областях.

Сили РФ здійснили обстріл артилерією автомобілів в Чернігівській області в результаті чого загинули 13 осіб, двоє з яких – діти. 26 березня отримали поранення троє дітей в результаті обстрілу м. Маріуполя. 31 березня в результаті артилерійського обстрілу селища у Баштанському районі Миколаївської області поранена дитина.

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