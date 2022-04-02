Более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство.

Ювенальные прокуроры заявляют: в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 158 детей. Об этом сообщает второго апреля Офис Генерального прокурора на своей странице в Фейсбуке.

Более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Из них 158 погибли и более 254 ранены.

По официально установленным ювенальным прокурорам данным больше пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 71, Харьковской - 56, Черниговской - 46, Николаевской - 31, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях.

Силы РФ произвели обстрел артиллерией автомобилей в Черниговской области в результате чего погибли 13 человек, двое из которых – дети. 26 марта получили ранения трое детей в результате обстрела г. Мариуполя. 31 марта в результате артиллерийского обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области ранен ребенок.

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"Сегодня ночью впервые с начала нападения орков их ракеты попали в гражданский сектор в границах Кривого Рога. Кроме заправки на въезде в Ингулец были попадания в жилые дома частного сектора на Ингульце. А также в периметр одного учебного заведения", - заявил глава городского совета.

Напомним, по окрестностям Кривого Рога нанесли удар из РСЗО.

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