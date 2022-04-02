Військові РФ будуть продовжувати утримувати окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, імовірно, в районах в безпосередній близькості від державного кордону України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того, на Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля, щоб взяти під контроль населені пункти Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка. Намагаються росіяни встановити повний контроль і над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку ворог також проводить штурмові дії, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

На Поліському напрямку росіяни продовжують переміщення окремих підрозділів на територію Білорусі. З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти мінують занедбані позиції, шляхи висунення, елементи транспортної інфраструктури та техніку, що не підлягає евакуації.

У підрозділах Збройних сил Республіки Білорусь тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони в прикордонних районах з нашою державою.

Тим часом на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

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