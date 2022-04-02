Военные РФ будут продолжать удерживать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, предположительно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Кроме того, на Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия, чтобы взять под контроль населенные пункты Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытаются россияне установить полный контроль и над городом Мариуполь.
На Южнобугском направлении враг также проводит штурмовые действия, чтобы выйти на административные границы Херсонской области.
На Полесском направлении россияне продолжают перемещение отдельных подразделений на территорию Беларуси. С целью замедления продвижения наших подразделений оккупанты минируют заброшенные позиции, пути выдвижения, элементы транспортной инфраструктуры и технику, не подлежащую эвакуации.
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В подразделениях Вооруженных сил Республики Беларусь продолжаются усиленные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с нашим государством.
Тем временем на Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Пытается продолжить наступление на Изюмском направлении.
Напомним, информаторов оккупантов ловят по Днепропетровщине.
Как сообщала Politeka, в Одессе массово задерживают за нарушение комендантского часа.
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