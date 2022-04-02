Збройні Сили України "гостинно" зустріли російських окупантів, які вчора, 1 квітня, вже в чотирнадцятий раз хотіли закріпитися в Чорнобаївці. Про це говорив радник глави офісу Президента Олексій Арестович під час телемарафону, пише
"Вчора відбулася" 13 і 14 серія" улюбленого "серіалу" про Чорнобаївку. Двома ударами українські військові знищили майже батальйон окупантів. Так, українські військові знищили самохідну артилерію окупантів, наметове містечко і близько 32 одиниць бронетехніки.
За два удари знищити батальйон-це дуже багато. Але раніше було і краще. Знищували передові командні пункти російського угруповання. Та й так добре!» - зазначив Арестович.
Зазначимо, українські військові успішно відбили вже 14 атак окупантів і продовжують тримати оборону, через що про Чорнобаївку дізналася вся Україна.
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Ми також писали, через ризик активізації російських військових підрозділів в контрольованому РФ Придністров'ї оперативне командування» Південь " закликало жителів прикордонних пунктів Одеської області повідомляти правоохоронцям про виявлення підозрілих осіб.
"Тридцять восьму добу нашої мужньої оборони рідних земель від навали ворога. Деморалізований і озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви і способи реалізації своїх підлих планів. Ворог наполегливо здійснює повітряну розвідку, тисне і атакує з неба», - йдеться у зверненні Владислава Назарова.
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