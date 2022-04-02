За два удара уничтожить батальон – это очень много.

Вооруженные Силы Украины «гостеприимно» встретили российских оккупантов, которые вчера, 1 апреля, уже в четырнадцатый раз хотели закрепиться в Чернобаевке. Об этом говорил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время телемарафона, пишет 24 канал.

«Вчера состоялась "13 и 14 серия" любимого "сериала" о Чернобаевке. Двумя ударами украинские военные уничтожили почти батальон оккупантов. Да, украинские военные уничтожили самоходную артиллерию оккупантов, палаточный городок и около 32 единиц бронетехники.

За два удара уничтожить батальон – это очень много. Но раньше было и лучше. Уничтожали передовые командные пункты российской группировки. Да и так хорошо!» – отметил Арестович.

Отметим, украинские военные успешно отбили уже 14 атак оккупантов и продолжают держать оборону, из-за чего о Чернобаевке узнала вся Украина.

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"Тридцать восьмые сутки нашей мужественной обороны родных земель от нашествия врага. Деморализованный и озверевший оккупант продолжает изыскивать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг настойчиво осуществляет воздушную разведку, давит и атакует с неба», - говорится в обращении Владислава Назарова.

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