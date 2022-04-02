Вона була випущена спеціально для ЗС РФ в кількості всього 50 одиниць.

Зараз по мережі гуляє відео з черговою жертвою українського тракториста. Так звані "Українські тракторні війська" взяли новий трофей. Відео з уловом було опубліковано на одному з Телеграм-каналів.

Тим часом, улов цього фермера - дуже рідкісна САУ 2С34 "Хоста". Це глибока модернізація 2С1 "Гвоздика" яка була випущена спеціально для ЗС РФ в кількості всього 50 одиниць. Постачати їх почали тільки з 2008 року.

Тракторна бригада працює!

Нагадаємо, російські військові кинули техніку, тікаючи від ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, в руки бійців ЗСУ потрапив цінний трофей, фото.

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