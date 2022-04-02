Она была выпущена специально для ВС РФ в количестве всего 50 единиц.

Сейчас по сети гуляет видео с очередной жертвой украинского тракториста. Так называемые "Украинские тракторные войска" взяли новый трофей. Видео с уловом было опубликовано на одном из Телеграм-каналов.

Между тем, улов этого фермера - очень редкая САУ 2С34 "Хоста". Это глубокая модернизация 2С1 "Гвоздика" которая была выпущена специально для ВС РФ в количестве всего 50 единиц. Поставлять их начали только с 2008 года.

Тракторная бригада работает!

Напомним, российские военные бросили технику, убегая от ВСУ.

Как сообщала Politeka, в руки бойцов ВСУ попал ценный трофей, фото.

Также Politeka писала, что украинский десантник сбил два истребителя оккупантов, видео.