Сейчас по сети гуляет видео с очередной жертвой украинского тракториста. Так называемые "Украинские тракторные войска" взяли новый трофей. Видео с уловом было опубликовано на одном из Телеграм-каналов.
Между тем, улов этого фермера - очень редкая САУ 2С34 "Хоста". Это глубокая модернизация 2С1 "Гвоздика" которая была выпущена специально для ВС РФ в количестве всего 50 единиц. Поставлять их начали только с 2008 года.
Тракторная бригада работает!
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Напомним, российские военные бросили технику, убегая от ВСУ.
Как сообщала Politeka, в руки бойцов ВСУ попал ценный трофей, фото.
Также Politeka писала, что украинский десантник сбил два истребителя оккупантов, видео.