Оперативне командування" Північ " відзвітувало про звільнення ще одного населеного пункту в Чернігівській області.

Як пише Politeka.net, українці продовжують відбивати у росіян свої землі. Сьогодні, другого квітня, на 38-ту добу війни стало відомо, що ще один населений пункт був звільнений в Чернігівській області. Про це повідомило оперативне командування "Північ" у себе на сторінці у Фейсбуці.

"наші котики з Сил опору Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське - наше!

Продовження слід", - написано було на сторінці командування.

На кадрах можна побачити безліч розбитої техніки окупантів з маркуванням у вигляді літери "О".

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