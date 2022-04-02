Оперативное командование "Север" отчиталось об освобождении еще одного населенного пункта в Черниговской области.

Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают отбивать у россиян свои земли. Сегодня, второго апреля, на 38-е сутки войны стало известно, что еще один населенный пункт был освобожден в Черниговской области. Об этом сообщило оперативное командование "Север" у себя на страничке в Фейсбуке.

"наши котики из Сил сопротивления Северщины отчитываются: Михаил-Коцюбинское - наше!

Продолжение следует", - написано было на страничке командования.

На кадрах можно увидеть множество разбитой техники оккупантов с маркировкой в виде буквы "О".

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