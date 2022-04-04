За інформацією офісу генпрокурора з початку війни в Україні 161 дитина загинула і 264 поранені.

Станом на ранок 4 квітня 2022 року понад 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. При цьому 161 дитина загинула і 264 поранені. Про це йдеться в повідомленні на сторінці офісу генпрокурора у Facebook.

"Ці дані не є остаточними, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях. Зокрема, в місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

За офіційно встановленими даними найбільше постраждало дітей у Київській-75, Донецькій – 78, Харківській – 59, Чернігівській – 49, Миколаївській – 34, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

2 квітня поранено 9-річну дитину під час обстрілів російськими окупантами м.Вугледар Донецької області. 3 квітня в результаті обстрілу м. Миколаєва поранено 11 осіб, одна з яких дитина. Також 3 квітня в результаті обстрілу Харкова поранення отримали троє дітей.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 навчальних закладів, 83 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, Окупанти обстріляли житлові райони Харкова: є загиблі та поранені, серед них – діти.

Як повідомляла Politeka, "Майже напевно": у розвідці Британії назвали ключову мету окупантів в Україні.

Також Politeka писала, що "Тут живі були поруч з тілами": окупанти утримували в підвалі понад 150 осіб, фото.