У телеграм-канал "Україна зараз" поширили шокуючі кадри зсередини Маріупольського драматичного театру. Як відомо, підвали театру стали бомбосховищем для близько тисячі людей, які жили там постійно під час обстрілів заблокованого міста.
Однак, навіть знаючи про людей у підвалах, Російські нелюди скинули на Маріупольський драмтеатр дві 500-кілограмові авіабомби. Так окупанти повністю знищили одну з головних будівель міста, а під його завалами загинуло близько 300 осіб, у тому числі жінок, дітей і людей похилого віку.
Ось як тепер виглядає розбомблений Маріупольський драмтеатр:
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