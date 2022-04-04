Втрати РФ на території України вже досягли таких масштабів, що їх можна порівнювати з розмірами інших армій світу.

Про це свідчить інфографіка, що опублікував Генштаб ЗСУ, пише Politeka.net.

Так, на момент 4 квітня втрати РФ у живій силі досягли 18 300 чоловік. В то же час армія, наприклад, Ірландії налічує всього 12 700 чоловік, а Кіпру – 16 тисяч.

Існує велика ймовірність, що вже цього місяця втрати РФ досягнуть розмірів армії Грузії, в якій 25 тисяч чоловік.

Також, згідно з даними, російські загарбники вже втратили в Україні вже 647 танків. В то же час в Білорусі налічується всього 601 танк, а в Великобританії – 227. Ще менше в Італії – 200 одиниць.

Щодо бойових літаків, то їх РФ вже втратила 147 одиниць. Це майже стільки, скільки є у Іспанії – 150, і більше ніж є у, наприклад, Казахстана – 120.

«Слава Богу, що маленька Україна має такі перемоги над великою Росією! Дай Боже сили нашим воїнам та повністю розбити ворога», «Дай то Бог! Але в росії пустили на передову не професійних вояк.. в них вони ще є...», «Так тримати, перемога за нами!!! Слава Україні!», - коментують користувачі Facebook.

Нагадаємо, влада Грузії допомагає рф організувати контрабанду, дані розвідки.

Також Politeka.net повідомляла, що Росія проводить приховану мобілізацію.