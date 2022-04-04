У заблокованому російськими орками Маріуполі досі перебувають близько 130 тисяч осіб, які не можуть виїхати через дії російської армії. Про це на брифінгу в медіа-центрі Україна розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"130 тисяч цивільного населення знаходяться в Маріуполі. Ворог знищив всі наші комунальні автобуси. Їх спочатку було 150, потім 100, потім 50, тепер нуль. Все знищено. З 13 березня без режиму тиші нам вдалося відрити коридор, щоб люди хоча б на приватних автомобілях могли виїхати з міста і доїхати до Бердянська. І зараз цей маршрут працює, але з перебоями. Коридор з Бердянська на Запоріжжі теж працює, але дуже складно".

За даними мера, близько 90 тисяч маріупольців змогли виїхати через Бердянськ до Запоріжжя. Навколо міста в селах розмістилися приблизно 70 тисяч маріупольців. Бойченко додав, що російська армія тотально блокує всі спроби України доставити в Маріуполь гуманітарні вантажі. Також окупанти частково крадуть гуманітарну допомогу, яку намагаються передати з України, а потім роздають нібито від свого імені.

Мер підкреслив, що загарбники також не пропустили жоден автобус, який повинен був доїхати до Маріуполя для евакуації жителів. 15 автобусів не пропускають у Василівці Запорізької області.

"Ми благаємо міжнародне співтовариство об'єднатися заради повної евакуації жителів міста Маріуполь", - підсумував Бойченко.

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