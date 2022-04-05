Всього за пів години до того, як солдати повинні були прибути на нове місце, туди потрапила ворожа ракета.

Фронтмен популярного українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з учасниками колективу з перших днів війни стали на захист Києва. Він розповів в інтерв'ю виданню Сьогодні про випадок, коли його життя "висіло на волосині".

Фронтмен "Антитіл" розповів, що з побратимами мало не потрапили в халепу, коли міняли місце дислокації. За словами музиканта, вони уникли смерті тільки через банальне запізнення, адже вони непоспішаючи збирали свої речі.

Всього за пів години до того, як солдати повинні були прибути на нове місце, туди потрапила ворожа ракета. Також життя їм врятував білборд, який трохи знешкодив снаряд.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу і трохи затрималися, збираючи речі. Ми запізнилися на 30 хвилин в точку прибуття, і протягом цих хвилин в нове місце нашого базування була випущена ракета, яка рознесла б його вщент, якби не білборд на трасі, який зупинив її. Ракета розірвалася, не долетівши 20 метрів", – повідомив співак.

Нагадаємо, Alyosha і соліст "Антитіла" Тарас Тополя показали, наскільки виросли їхні троє дітей.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіл" отримав травму в поїзді, лікар допоміг тільки через 10 годин.

Також Politeka писала, що солістка Go_A Павленко різко відповіла на претензії лідера "Антитіл" Тополі.