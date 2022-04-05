Діти продовжують страждати від російської агресії, окупанти обстрілюють їх навіть у підвалах.

Ювенальні прокурори повідомляють, що через збройну агресію РФ в Україні загинули 165 дітей. Про це повідомляє другого квітня офіс Генерального прокурора на своїй сторінці у Фейсбуці.

Відомо, що більше 431 дитини постраждали в Україні в результаті збройної агресії військових рф, що вторглися на наші землі. За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня, вже 165 дітей загинули і 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Київській-77, Донецькій – 78, Харківській – 61, Чернігівській – 49, Миколаївській – 35, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Вчора через обстріли окупанта загинула дитина в Миколаєві. Стало відомо, що під час окупації смт. Ворзель окупанти кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де знаходилися 14 – річна дитина і жінка, після чого здійснили обстріл, в результаті якого дитина загинула на місці, а мати-через два дні в тому ж підвалі.

Також у м. Буча Кі після масового обстрілу загинули 6 осіб, серед яких 1 дитина.

Раніше про жах життя в знищуваному росіянами Маріуполі в інтерв'ю розповів начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін. За словами головного патрульного Маріуполя, глибина цинізму і підлості ворога і масштаби скоєних ним злочинів проти мирного населення призводили до того, що люди в прямому сенсі слова божеволіли.

Люди божеволіли, не витримуючи рівня напруги, нелюдських умов, на які прирекла їх Росія і підлості ворога. Правоохоронці щодня отримували від 5 до 10 повідомлень про самогубства доведених до відчаю мирних жителів і вони скидалися з останніх поверхів висоток на землю.

Нагадавши, по околицях Кривого Рогу завдали удару з РСЗВ.

Як повідомляла Politeka, голова Дніпропетровської облради розповів про ситуацію в регіоні.

Також Politeka писала, Дніпропетровщина попрощалася зі своїм героєм.