Ювенальные прокуроры сообщают, что из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 165 детей. Об этом сообщает второго апреля Офис Генерального прокурора на своей странице в Фейсбуке.
Известно, что более 431 ребенка пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии военных рф, что вторглись на наши земли. По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля, уже 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в Киевской – 77, Донецкой – 78, Харьковской – 61, Черниговской – 49, Николаевской – 35, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.
Вчера из-за обстрелов оккупанта погиб ребенок в Николаеве. Стало известно, что во время оккупации пгт. Ворзель оккупанты бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина, после чего произвели обстрел, в результате которого ребенок погиб на месте, а мать – через два дня в том же подвале.
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Также в г. Буча Ки после массового обстрела погибли 6 человек, среди которых 1 ребенок.
Ранее об ужасе жизни в уничтожаемом россиянами Мариуполе в интервью рассказал начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин. По словам главного патрульного Мариуполя, глубина цинизма и подлости врага и масштабы совершаемых им преступлений против мирного населения приводили к тому, что люди в прямом смысле слова сходили с ума.
Люди сходили с ума, не выдерживая уровня напряжения, бесчеловечных условий, на которые обрекла их Россия и подлости врага. Правохранители каждый день получали от 5 до 10 сообщений о самоубийствах доведенных до отчаяния мирных жителей и они сбрасывались с последних этажей высоток на землю.
Напомним, по окрестностям Кривого Рога нанесли удар из РСЗО.
Как сообщала Politeka, глава Днепропетровского облсовета рассказал о ситуации в регионе.
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