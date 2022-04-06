Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, скільки людей залишилося в місті після звільнення від російських окупантів.

Як пише Politeka.net, українці вже 41-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки зупинити противника, але і піти в контрнаступ, повернувши повністю контроль над Київською областю. Про звільнення міста Буча стало відомо другого квітня, після чого весь світ побачив бучанську трагедію. Мер міста Анатолій Федорук розповів, скільки людей залишилося в населеному пункті після відходу окупантів, передає радник глави МВС Антон Геращенко.

"У Бучі після звільнення залишилося всього 3700 осіб, - заявив міський голова Анатолій Федорук

У 2021 році населення Бучі оцінювалося в 30 тисяч осіб", - написав Геращенко.

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