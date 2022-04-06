Как пишет Politeka.net, украинцы уже 41-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить противника, но и пойти в контрнаступление, вернув полностью контроль над Киевской областью. Об освобождении города Буча стало известно второго апреля, после чего весь мир увидел бучанскую трагедию. Мэр города Анатолий Федорук рассказал, сколько людей осталось в населенном пункте после ухода оккупантов, передает советник главы МВД Антон Геращенко.
"В Буче после освобождения осталось всего 3700 человек, - заявил городской голова Анатолий Федорук
В 2021 году население Бучи оценивалось в 30 тысяч человек", - написал Геращенко.
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