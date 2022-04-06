Дружина воїна Христина Чумаченко через кілька днів після трагедії опублікувала спеціальний пост-прощання зі своїм героєм.

Стало відомо, що пілот Дмитро Чумаченко, який захищав Україну у війні проти Росії, героїчно віддав своє життя і врятував багатьох українців. Отримавши пошкодження в бою з противником в Житомирській області, Дмитро відвів підбитий літак від сільських будинків і направив його в лісосмугу.

Таким чином чоловік врятував десятки, а то й сотні життів. Як повідомив міський голова Луцька, де проживав льотчик, інцидент стався ще 23 березня. Дмитра та інших загиблих побратимів з почестями провели в останню путь.

Дружина воїна Христина Чумаченко через кілька днів після трагедії опублікувала спеціальний пост-прощання зі своїм героєм.

"Я пишаюся, що 15.12.2018 життя звело мене з тобою. Пишаюся, що стала твоєю дружиною. Пишаюся, що ти не здригнувся і зробив вчинок, про який знають і будуть знати всі. Герої не вмирають!"- написала дружина Олександра Чумаченка.

Ми також писали, українські воїни продовжують знищувати ворожу техніку. Цього разу окупантів розгромили, коли ті висунулися вирубувати українські ліси на дрова. Про це передавати у Генеральному штабі ЗСУ.

"Чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів завершилася фіаско. В українських воїнів нові трофеї і трохи морального задоволення від проведеної бойової роботи. Разом переможемо!",- йдеться в повідомленні.

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