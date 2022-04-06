Жена воина Кристина Чумаченко спустя несколько дней после трагедии опубликовала специальный пост-прощание со своим героем.

Стало известно, что пилот Дмитрий Чумаченко, который защищал Украину в войне против россии, героически отдал свою жизнь и спас многих украинцев. Получив повреждение в бою с противником в Житомирской области, Дмитрий отвел подбитый самолет от сельских домов и направил его в лесополосу.

Таким образом мужчина спас десятки, а то и сотни жизней. Как сообщил городской голова Луцка, где проживал лётчик, инцидент произошел еще 23 марта. Дмитрия и других погибших собратьев с почестями провели в последний путь.

Жена воина Кристина Чумаченко спустя несколько дней после трагедии опубликовала специальный пост-прощание со своим героем.

"Я горжусь, что 15.12.2018 жизнь свела меня с тобой. Горжусь, что стала твоей женой. Горжусь, что ты не дрогнул и совершил поступок, о котором знают и будут знать все. Герои не умирают!" – написала жена Александра Чумаченко.

Мы также писали, украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику. На этот раз оккупантов разгромили, когда те выдвинулись вырубать украинские леса на дрова. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Очередная попытка незаконной заготовки дров для российских оккупантов завершилась фиаско. В украинских воинов новые трофеи и немного морального удовлетворения от проведенной боевой работы. Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Напомним, силы ВСУ успешно гонят врага с Херсонщины, новые подробности.

Как сообщала Politeka, волонтеры создали сервис, где помогают украинцам.

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