У Гостомелі зниклими безвісти вважаються понад 400 осіб. Про це повідомив голова Гостомельської селищної Військової адміністрації Тарас Думенко.

"Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото - і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли був зв'язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися", - розповів Думенко.

Нагадаємо, днями весь світ облетіли кадри з деокупованих українських міст під Києвом - Ірпеня, Бучі Гостомеля. Крім масштабних руйнувань і мародерства, всі побачили звірства російських солдатів. Вони ґвалтували дітей, катували і розстрілювали мирних беззбройних людей.

Після трагедії в Бучі та інших містах, яка потрясла весь світ, Євросоюз і Америка вирішили посилити санкції проти країни-агресора Росії.

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