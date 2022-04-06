Глава Української Православної церкви митрополит Епіфаній побував у звільненій від російських окупантів Бучі та звершив панахиду за загиблими українцями. Своїми враженнями та знімками глава УПЦ поділився на сторінці у Facebook.
"Сьогодні у Бучі падав дощ. Навіть небо плаче... Слів бракує. Тіло відмовляється рухатись, очі – бачити, а мозок – усвідомлювати, що все це відбулося насправді. Осатанілі кати влаштували пекло на нашій землі. рашисти наш мальовничий і донедавна затишний край перетворили на справжню випалену пустелю, де духовно мертві нелюди мордують мирних українців, незважаючи на те, діти це, вагітні жінки чи старші люди... Господи, Ти все бачиш – як Праведний Суддя зверши Свій Суд над немилосердними вбивцями, над беззаконними!
Нагадавємо, "Наші серця відкриті для всіх": Епіфаній розповів, скільки монастирів і громад приєдналося до ПЦУ.
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Як повідомляла Politeka, "Вічний спокій Отцю Платону": капелан ПЦУ поліг від рук російських солдатів.
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