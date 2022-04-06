Глава Української Православної церкви митрополит Епіфаній побував у звільненій від російських окупантів Бучі та звершив панахиду за загиблими українцями. Своїми враженнями та знімками глава УПЦ поділився на сторінці у Facebook.

"Сьогодні у Бучі падав дощ. Навіть небо плаче... Слів бракує. Тіло відмовляється рухатись, очі – бачити, а мозок – усвідомлювати, що все це відбулося насправді. Осатанілі кати влаштували пекло на нашій землі. рашисти наш мальовничий і донедавна затишний край перетворили на справжню випалену пустелю, де духовно мертві нелюди мордують мирних українців, незважаючи на те, діти це, вагітні жінки чи старші люди... Господи, Ти все бачиш – як Праведний Суддя зверши Свій Суд над немилосердними вбивцями, над беззаконними!

Поряд місцевого храму святого апостола Андрія Першозваного звершив Панахиду за розстріляними та закатованими українцями у місті Буча. Катам, які вбивали наших співгромадян знову нагадаю: за відібране життя, за пролиту кров, страждання і сльози кожен з них особисто дасть відповідь перед Богом і отримає обіцяне Господом покарання у геєні вогненній. А раніше за це – кожен, кого знайде людське правосуддя, отримає покарання і за законами цивілізованого світу. З болем у серці ми молимося за спокій душ всіх невинно загиблих у цій жорстокій війні. Нехай Господь прийме їхні душі в Небесному Царстві, упокоїть їх серед праведників. Світла їм пам’ять і вічний спокій", - написав Епіфаній.

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