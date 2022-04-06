Чернігів і суми зіграли одну з ключових ролей у війні проти Росії.

Про те, чому для України вкрай важливо, що ці міста змогли вистояти, розповів радник голови офісу Президента Олексій Арестович. 6 квітня він прибув до Чернігова з візитом. За його словами, він хотів підтримати і подякувати жителям міста.

"Треба донести до світу правду. Завжди важлива емоційна правда, яку ти бачиш і передаєш особисто...Чернігів зробив дуже важливу річ: якби росіяни пройшли Чернігів, вони б перерізали дороги, які грубо кажучи ведуть зі Львова на Донецьк. І все-кінець. Чернігів і суми фактично врятували Україну від розрізання на частини. І Київ врятували", - розповів Арестович.

Він також прокоментував заяви російської сторони про те, що вони нібито спеціально відійшли на деяких напрямках, щоб «створити умови для переговорів».

"Брехня! Їм завдали фізичної поразки-і тоді вони звалили. Який там відійшли? Повбивали всіх-та й все. Вони зазнали конкретної військової поразки з дуже високими втратами, що досягають більше 40%. Про добровільний відхід не йшлося", - впевнено заявив радник глави ОП.

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