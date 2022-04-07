Він входить в топ-100 кращих футболістів в історії чемпіонатів світу за версією The Guardian.

Легендарний футболіст київського "Динамо" Ігор Бєланов записався в територіальну оборону рідної Одеси для захисту міста і країни від російських окупантів. Але спочатку роздав військовим ЗСУ автографи. Фото він опублікував в Facebook.

Легендарний нападник висловив своє захоплення захисниками країни зі Збройних Сил України.

"Дивовижна мужність і невичерпний бойовий дух! Все це і багато іншого характеризує наших бійців ЗСУ. Ми з вами! Миру Україні, і слава кожному хто протистоїть окупантам, які нахабно прийшли знищувати нашу Землю і наш вільний, героїчний Народ!"- написав спортсмен.

Бєланов входить в топ-100 кращих футболістів в історії чемпіонатів світу за версією The Guardian. Єдиний радянський футболіст, який забив три голи в одному матчі фінальної стадії чемпіонату світу.

Нагадаємо, українські бійці розгромили "особливого звіра" окупантів, фото.

Як повідомляла Politeka, волонтери створили сервіс, де допомагають українцям.

Також Politeka писала, що з'ясувалося, що захопили захисники під час блискучої операції.