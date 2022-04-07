Он входит в топ-100 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии The Guardian.

Легендарный футболист киевского "Динамо" Игорь Беланов записался в территориальную оборону родной Одессы для защиты города и страны от российских оккупантов. Но сначала раздал военным ВСУ автографы. Фото он опубликовал в Facebook.

Легендарный нападающий выразил свое восхищение защитниками страны из Вооруженных Сил Украины.

"Удивительное мужество и неиссякаемый боевой дух! Все это и многое другое характеризует наших бойцов ВСУ. Мы с вами! Мира Украине, и слава каждому кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу Землю и наш свободный, героический Народ!" - написал спортсмен.

Беланов входит в топ-100 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии The Guardian. Единственный советский футболист, забивший три гола в одном матче финальной стадии чемпионата мира.

Напомним, украинские бойцы разгромили "особого зверя" оккупантов, фото.

Как сообщала Politeka, волонтеры создали сервис, где помогают украинцам.

Также Politeka писала, что выяснилось, что захватили защитники во время блестящей операции.