В Енергодарі окупанти почали створювати фейкові органи влади. Про це також повідомляє Сьогодні Енергоатом в
Стало відомо, що окупанти призначили нового "мера", який "звільнив" законно обраного главу міста.
"Головою адміністрації міста" призначили головного колабораціоніста-депутата від Партії "опозиційна платформа - за життя" Андрія Шевчика.
На сторінці Геращенко іронічно пишуть, що "Дуже ймовірно, Шевчик несподівано помре в найближчі дні від кульового поранення або вибуху його авто. Загалом, є варіанти".
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Ми писали, що РФ готує нових військових, щоб відправити їх захоплювати наші землі. При цьому країна-агресор навіть не дає своїм горе-воякам найнеобхіднішого. Кумедне фото нової партії окупантів з "непереможної армії" показавши програміст і блогер Назар Токар.
"Це Республіка Тува, поки мордовські землі на кордоні з Монголією. Це "добровольці", які планують їхати на війну в Україні. В калошах. Допускаю, що вони просто не знають російської, тому думають, що їдуть копати картоплю", - зазначив Токар.
Нагадавши, українські бійці розгромили" особливого звіра " окупантів, фото.
Як повідомляла Politeka, волонтери створили сервіс, де допомагають українцям.
Також Politeka писала, що з'ясувалося, що захопили захисники під час блискучої операції.