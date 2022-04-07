В Енергодарі окупанти почали створювати фейкові органи влади. Про це також повідомляє Сьогодні Енергоатом в Телеграма.

Стало відомо, що окупанти призначили нового "мера", який "звільнив" законно обраного главу міста.

"Головою адміністрації міста" призначили головного колабораціоніста-депутата від Партії "опозиційна платформа - за життя" Андрія Шевчика.

На сторінці Геращенко іронічно пишуть, що "Дуже ймовірно, Шевчик несподівано помре в найближчі дні від кульового поранення або вибуху його авто. Загалом, є варіанти".

Ми писали, що РФ готує нових військових, щоб відправити їх захоплювати наші землі. При цьому країна-агресор навіть не дає своїм горе-воякам найнеобхіднішого. Кумедне фото нової партії окупантів з "непереможної армії" показавши програміст і блогер Назар Токар.

"Це Республіка Тува, поки мордовські землі на кордоні з Монголією. Це "добровольці", які планують їхати на війну в Україні. В калошах. Допускаю, що вони просто не знають російської, тому думають, що їдуть копати картоплю", - зазначив Токар.

Нагадавши, українські бійці розгромили" особливого звіра " окупантів, фото.

Як повідомляла Politeka, волонтери створили сервіс, де допомагають українцям.

Також Politeka писала, що з'ясувалося, що захопили захисники під час блискучої операції.