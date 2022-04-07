В Энергодаре оккупанты начали создавать фейковые органы власти. Об этом также сообщает сегодня Энергоатом в Телеграмм.

Стало известно, что оккупанты назначили нового "мэра", который "уволил" законно избранного главу города.

"Главой администрации города" назначили главного коллаборациониста - депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрея Шевчика.

На странице Геращенко иронично пишут, что «Очень вероятно, Шевчик неожиданно скончается в ближайшие дни от пулевого ранения или взрыва его авто. В общем, есть варианты».

Мы писали, что РФ готовит новых военных, чтобы отправить их захватывать наши земли. При этом страна-агрессор даже не дает своим горе-воякам самого необходимого. Забавное фото новой партии оккупантов из "непобедимой армии" показал программист и блогер Назар Токарь.

"Это республика Тува, пока мордовские земли на границе с Монголией. Это "добровольцы", которые планируют ехать на войну в Украине. В галошах. Допускаю, что они просто не знают русского, поэтому думают, что едут копать картофель", - отметил Токарь.

Напомним, украинские бойцы разгромили "особого зверя" оккупантов, фото.

Как сообщала Politeka, волонтеры создали сервис, где помогают украинцам.

Также Politeka писала, что выяснилось, что захватили защитники во время блестящей операции.