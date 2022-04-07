Білоруські опозиційні журналісти отримали відео від очевидців, на яких видно, як російські окупанти відзначають своє награбоване і намародерене в Україні. Відео облетіло паблики у соцмережах і телеграм-каналах.
«З Білорусі в соцмережі потрапило відео - як російські окупанти, які втекли з-під Києва, відзначають своє награбоване і намародеренне в Україні на місцем дискотеці в Мозирі під «еду на родину»... Країна-ізгой, Країна вбивць, ґвалтівників, мародерів і моральних виродків...» ,- йдеться в повідомленні. Одночасно - бридко і гидко на це дивитись.
Нагадаємо, всі ці дні російські нацисти з Мозиря відправляли величезні посилки з награбованим «собі додому» в різні області РФ. Відео з місця також потрапило в мережу.
На відео чітко видно, як російські військові оформляють вкрадені телевізори, електросамокат, 4 упаковки з кондиціонерами AKAI, алкоголь з цінниками, відеокарти, акумулятори для автомобілів, витяжки для кухні.
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Також Politeka писала, що росіян масово женуть у військкомати.